Nie marnuj świątecznego jedzenia, podziel się! Oni je od ciebie odbiorą i zawiozą bezdomnym

Prawie każdy miał taką sytuację. Przecież w naszej kulturze stół świąteczny musi się uginać pod ciężarem jedzenia, dla nikogo nie może zabraknąć i jeszcze coś musi "zostać na później".

Nawet jeśli damy gościom jedzenie na wynos, to i tak często zostajemy z ilością nie do przejedzenia. Zaczyna się dopychanie lodówki, a mniej lubiane potrawy zalegają kolejne dni w czwartym szeregu. W końcu nadają się tylko do wyrzucenia.

Podziel się posiłkiem z bezdomnym

Jeśli macie ten problem, zainteresujcie się akcją "Podziel się Posiłkiem z Bezdomnym". Jej wolontariusze przyjadą odebrać jedzenie i zawiozą je osobom bezdomnym. Wystarczy wejść na stronę www.podzielmysie.pl, wypełnić formularz i czekać na kierowcę. Można także samodzielnie dostarczyć jedzenie do najbliższej jadłodajni. Ich pełną listę znajdziesz na stronie.

Organizatorzy zachęcają również do aktywnego włączania się w akcję jako wolontariusz.

Akcja jest ogólnopolska, a lista miast bardzo długa.