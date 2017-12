Michał Karnowski przyłapany na niedzielnych zakupach. Jego komentarz? Mało świąteczny

Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie fakt, że media braci Karnowskich wielokrotnie wychwalały forsowany przez PiS pomysł ograniczenia handlu w niedzielę.

Dziennikarka WP chciała zapytać Michała Karnowskiego, dlaczego nie zdążył ze świątecznymi zakupami. Prawicowy dziennikarz odpowiedział jedynie: "Niech się pani wstydzi". Dziennikarka Wirtualnej Polski nie zdążyła zapytać czy Karnowski nie wstydzi się robić zakupów w niedzielę.

Karnowski robi zakupy w niedzielę i komentuje na TT

Michał Karnowski postanowił skomentować sprawę później na Twitterze. Nie skorzystał z okazji, by obrócić to w żart, albo złagodzić ton ze względu na świąteczny nastrój.

"No nie! Wirtualne parówy ścigają Karnowskiego, którego żona poprosiła by rano kupił papier toaletowy. I nie Jacek, a Michał. Czy w łazience też mam uważać na Machałę?" - napisał Michał Karnowski, który najwyraźniej poczuł się urażony, że w pierwszej wersji tekstu pomylono go z bratem bliźniakiem - Jackiem.

Później znów wrócił do tematu, ponownie w parówkowej stylistyce. "Przykro, że moje nazwisko pojawiło się w tym parówkowym szambie Machały. To jest jednak koszt wolności prasy. Wspaniałego, rodzinnego wieczoru z dala od hejterów!" - napisał.

Tomasz Machała, który absorbuje Michała Karnowskiego równie mocno jak parówki, jest jednym z wiceprezesów Wirtualnej Polski.