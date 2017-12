Pod Kutnem wybuchła butla z gazem stojąca przy kuchni węglowej. Ojciec i synowie nie żyją

Chciałbym wreszcie zobaczyć tę tajemniczą butlę z gazem która co jakiś czas wybucha wedle przekazów dziennikarzy.

Idę o zakład, że jeszcze żadna butla z propanem-butanem nie wybuchła bo nie ma takiej możliwości - no, chyba że ktoś ją wrzucił do ogniska a zawór wcześniej nie puścił.



Nawet z powyższego artykułu wynika, że wybuchł gaz który wyciekł z uszkodzonego przewodu.Nie ma możliwości żeby gaz zapalił się w środku butli o czym wie każdy absolwent podstawówki.



PS. Gdyby butlom z gazem rzeczywiście groził wybuch to nie produkowano by butli z tworzyw sztucznych, które widziałem na stacji BP.