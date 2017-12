Kupił autobus i ruszył z zupą na miasto. Wykładowca z Poznania pomaga bezdomnym

Radosław Hofman jeździ po Poznaniu sześć dni w tygodniu. W swoim starym autobusie przygotowuje ciepłe jedzenie dla bezdomnych. Rozwozi zupę zapewnianą przez "Pogotowie społeczne" albo ugotowaną za własne pieniądze, w zależności od dnia - czytamy w poznańskiej "Gazecie Wyborczej".

W swoim autobusie dr Hofman zapewnia bezdomnym to, co może im być potrzebne w zimę. Oprócz ciepłego posiłku częstuje też gorącą kawą i herbatą. Na tyle autobusu leży sterta ciepłych ubrań przygotowana przez fundację Bread of Life. Ubrania zostawili zagraniczni studenci, którzy wyjechali z Polski po zakończeniu edukacji.

Zapytany dlaczego to robi, Radosław Hofman odpowiada "Wyborczej": - Jest na to wiele dobrych odpowiedzi. Najlepsza jest taka, że jestem osobą, która postanowiła zostać uczniem Chrystusa i go naśladować. -