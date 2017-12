Nad Polskę nadciągają wichury. Już zebrały śmiertelne żniwo: powalone drzewo zabiło 7-latka

Strażacy walczą ze skutkami wichury (Fot. Marek Podmokły / AG)

Pogoda da nam się we znaki. Nad Polskę nadciągają wichury. W sobotę wieczorem i w nocy powieje z prędkością do 100 km/godz. Na Pomorzu doszło do tragedii.

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Rybaki, położonej na południowy-zachód od Kościerzyny. Na jednej z gminnych dróg na samochód osobowy spadło powalone przez wichurę drzewo. W pojeździe były dwie osoby: mężczyzna i siedmioletnie dziecko. - W wyniku uderzenia dziecko doznało rozległych obrażeń. Pomimo trwającej około godziny resuscytacji, nie udało się go uratować. Ojciec dziecka nie odniósł obrażeń - powiedział w rozmowie z trójmiejską „Gazetą Wyborczą” mł. bryg. Tomasz Holc, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie. Pogoda: wiatr do 100 km/godz. W sobotę wieczorem i w nocy na terenie niemal całego kraju będzie wiał silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia (w trzystopniowej skali) dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i północnej części podlaskiego, a także małopolskiego i podkarpackiego. W tych rejonach wiatr wiejący z zachodu może osiągać prędkość do 45 kilometrów na godzinę, z porywami do 100 kilometrów na godzinę. W pozostałych rejonach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Tutaj wiatr ma wiać z prędkością do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 kilometrów na godzinę. W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach, a także na południu Małopolski, spodziewane są roztopy. Ponadto wydano ostrzeżenie przed sztormem w strefie brzegowej zachodniej w województwie pomorskim. Spodziewany jest również wzrost poziomu wód w rzekach w zlewniach Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka. To efekt ciepłej aury, zapowiadanych opadów deszczu i topnienia pokrywy śnieżnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że ostrzeżenia dotyczą wieczora i najbliższej nocy, a w zachodniopomorskim i pomorskim wieje już od popołudnia. To ostatni odcinek MPGA w tym roku. Make Life Harder mają do wszystkich ważne przesłanie [MAKE POLAND GREAT AGAIN]

