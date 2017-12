Taki prezent tuż przed świętami. Szczęśliwiec z Polski wygrał ponad 7 mln w Eurojackpot

jami88 2 godziny temu Oceniono 4 razy 4

"...wylosowano liczby: 16, 26 ,32 ,40, 47 oraz cyfry 1 i 6..."

O ile znam definicję liczby i cyfry, to wylosowano 7 liczb, w tym 5 dwucyfrowych i dwie jednocyfrowe.

Dobrze czasem zapytać siebie "czy jestem pewien" i sprawdzić - raczej nie na Facebooku czy Twitterze...



Według SJP PWN: cyfra to «znak służący do zapisywania liczb»,

a liczba to «podstawowe pojęcie matematyczne [...] wyrażane najczęściej za pomocą cyfr»