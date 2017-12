Zaatakowali pracowników kebaba, ucierpiała przypadkowa kobieta. Dramatyczna relacja z Sopotu

piramidopolopirynowicz 4 godziny temu Oceniono 49 razy 33

Chciałbym coś ważnego zasugerować naszym drogim Polakom Prawdziwym Katolikom.



Nie ubierajcie choinki, nie kupujcie choinki, wywalcie z domu!

Przypominam - do Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku.

A protestanci - zgodnie z ustaleniami z SEJMU - to samo zło.

-----------

Dwa - w życiu nie wkładać sianka pod obrus. W czasach pogańskich cześć oddawano bałtyjskiemu i słowiańskiemu bogu Ziemiennikowi, który patronował stepom, nieużytkom rolnym, wyspom, spustoszałej ziemi oraz miejscom, gdzie oddawano bogom kult. Poganie właśnie pod postacią siana składali Ziemiennikowi ofiarę, co miało im zapewnić dostatek i powodzenie.

--------------

Puste miejsce przy stole - boj się Pambuka swego! W życiu! To zwyczaj pogański - dawniej wolne miejsce było zostawiane dla zmarłych. Takie wyjaśnienie nie pasowało jednak do katolickiej obrzędowości i zamieniono zmarłych na "strudzonego wędrowca" ...

------------

No i ten wreszcie KARP - oczywiście że to nie polski zwyczaj - a żydowski. Więc czemu 10 mln Polaków stoi godzinami w kolejce po karpia? Karp jest wymysłem minionej epoki. W PRL-u przeważnie wszystkiego brakowało. Na kilka tygodni przed Świętami rzucano w zakładach pracy tony tej ryby. Łatwo ją było hodować na masową skalę, bo musiało starczyć dla wszystkich. Takie było zarządzenie Gomułki i Jaruzelskiego. Przed wojną na polskich stołach królowały znacznie lepsze ryby, jak sandacze czy szczupaki ..



Wywalić więc złe niemieckie choinki, wstawić narodowe chochoły słomiane. Usunąć sianko, puste miejsce i karpia. A następnie iść na Pasterkę i głośno śpiewać i klękać przed JOSZUA.



I to tyle moi drodzy polokatole. Dobrego wszystkiego!