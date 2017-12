W Karpaczu autobus uderzył w dom. Kierowca zasłabł po tym, jak ruszył z przystanku. Są ranni

wojnart61 6 godzin temu Oceniono 6 razy 4

Nałóg picia kawy dla podniesienia sobie ciśnienia, jest bardzo zdradliwy. Organizm przygotowuje się do następnej kawy, obniżając ciśnienie krwi. To jest samo napędzająca się zależność. Pewnego razu postanowiłem to przerwać. Efekt jest taki, że nie odczuwam senności przez cały dzień. Nie potrzebuję dopalacza w postaci kawy, którą kiedyś piłem 5 razy na dobę.