Zakupy na ostatnią chwilę. Jakie sklepy będą otwarte w Wigilię i Boże Narodzenie?

Popularne sieci handlowe będą otwarte w Wigilię. Biedronka, Lidl, Tesco i Carrefour wychodzą naprzeciw potrzebom klientów. Jeszcze 24 grudnia będzie można nabyć w nich produkty na świąteczne stoły.

Sklepy i supermarkety otwarte w Wigilię – godziny otwarcia

Większość supermarketów oraz innych sieci handlowych (Lidl, Biedronka, Auchan, Tesco, Carrefour) będzie otwarta w Wigilię 2017 roku do godziny 14:00.

W tym dniu będzie można zrobić zakupy w mniejszych sklepach (Fresh, Żabka i inne.). Tego typu lokale również będą otwarte krócej niż zwykle, choć w większości przypadków decyzja o godzinach otwarcia będzie zależna od indywidualnej decyzji właściciela sklepu.

Sklepy czynne w Boże Narodzenie

Zgodnie z prawem, Boże Narodzenie jest dniem wolnym od pracy, dlatego sieci handlowe i dyskonty, takie jak Biedronka, Rossmann, Tesco itp. są tego dnia zamknięte. W pierwszy dzień świąt będzie można zrobić zakupy w osiedlowych sklepach, sklepach monopolowych w których za ladą będzie stał właściciel oraz stacjach benzynowych.

Godziny otwarcia są zależne od decyzji właścicieli. W praktyce oznacza to, że sklepy będą czynne krócej niż na co dzień.

Z kolei centra handlowe swoje godziny otwarcia w okresie świątecznym coraz częściej umieszczają na portalach społecznościowych:

McDonald's otwarty w Wigilię i drugi dzień świąt

Osoby, którym nie przypadną do gustu wigilijne potrawy, mogą udać się do restauracji McDonald's. W Wigilię 2017 r. popularna sieć lokali fast food będzie czekać na klientów w godz. 7:00-18:00. W Boże Narodzenie będzie jednak zamknięta. Lokale McDonald's zostaną ponownie otwarte 26 grudnia, kiedy to będą czynne od 11:00 do 24:00.

