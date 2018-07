Nastolatki na gigancie. Bez pieniędzy, kradną i prostytuują się. "Na ulicy będzie mi lepiej"

"Rodzice kłócą się już od godziny. A raczej to matka robi wyrzuty tacie. On dla niej nic nie znaczy, jest maszynką do zarabiania pieniędzy. Wciąż mu dogryza, ma pretensje, a jak się na coś wkurzy, to go atakuje, jak teraz. Nie wiem, dlaczego on się na to godzi, ale ja nie zamierzam. Już raz uciekłam jak się kłócili. Teraz jestem lepiej przygotowana, mam potrzebne rzeczy i trochę pieniędzy. Jest lato, jakoś dam sobie radę. Na ulicy na pewno będzie mi lepiej".*

To fragment autentycznej rozmowy z 14-letnią Roksaną przeprowadzonej przez konsultanta Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Roksana jest jedną z tysięcy nastolatków, którzy co roku decydują się na ucieczkę z domu.

Zerkam do policyjnych statystyk. W ubiegłym roku Policja odnotowała 19563 zaginięć, z czego 6758 stanowiły zaginięcia osób poniżej 18. roku życia. "95 proc. dzieci w ciągu pierwszych 7 dni z powrotem trafia do swoich domów" - czytam na policyjnych stronach. Najczęściej są to właśnie ucieczki. Chociaż tak naprawdę tych zaginięć może być o wiele więcej, bo nie są zgłaszane przez rodziców.

- Rodzice myślą, że dziecko wróci i rzeczywiście, najczęściej ucieczki trwają dzień lub dwa. Są rodzice, którzy bardzo długo takiej ucieczki nie zgłaszają, bo byłoby to dla nich przyznaniem się do błędu, zaczęłyby krążyć plakaty w internecie, znajomi dowiedzieliby się o ucieczce. A niektórzy nie zgłaszają, bo wychodzą z założenia: „Nie podoba mu się, to trudno, nie będę go szukał” - tłumaczy Lucyna Kicińska, koordynatorka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

- A może rodzice wychodzą z założenia, że zaginięcia nie ma sensu zgłaszać? Skoro oni nie mają pojęcia, gdzie może być teraz ich dziecko, to skąd to może wiedzieć policja? - pytam podkomisarza Dawida Marciniaka z Komendy Głównej Policji.

- Nawet jeżeli rodzic nie wie kompletnie nic, to i tak powinien do nas przyjść. I to jak najszybciej, nie czekać 24 godzin, bo to mit, z którymi walczymy od lat - podkreśla podkom. Marciniak.

- Poszukując zaginionego nastolatka sprawdzamy różne miejsca, te, w których spotyka się młodzież, dworce, mamy rozeznanie w tym, co się dzieje na mieście. Jesteśmy w stanie ocenić, gdzie uda się taki uciekinier w pierwszych godzinach od zaginięcia - dodaje.

Dlaczego młodzi uciekają

"Tak strasznie chciałabym gdzieś wyjechać, chociaż na tydzień. Ale nie mogę, za karę. Najgorsze jest chyba to, że cały czas wysłuchuję, jaka jestem beznadziejna i jak źle wszystko robię. Coraz częściej myślę o ucieczce, gdziekolwiek, byleby nie słyszeć już tych wszystkich wyrzutów, byleby już nikt niczego ode mnie nie chciał. Pomóżcie mi, nie wiem jak sobie z tym wszystkim poradzić. – Ania, 15 lat"*

Powody, dla których dzieci uciekają z domów, jest tyle, ile rodzinnych sytuacji. Każda jest inna. Wakacje tylko temu sprzyjają, bo jest ciepło, a nastolatek nie jest skrępowany szkolnymi zajęciami i ma więcej wolnego czasu. Wszystkie historie mają jednak wspólny mianownik.

- Dziecko nie będzie uciekało, jeśli ma dobrze skonstruowane więzi z rodzicami czy opiekunami. Najczęściej ucieka się od czegoś: od braku komunikacji, niskiego poczucia własnej wartości, frustracji, niezrozumienia. Nawet jeśli dziecko ucieka, żeby| przeżyć coś ciekawego, to tak naprawdę ucieka od nudy - wyjaśnia Lucyna Kicińska.

Inspiracją do ucieczki mogą być złe oceny. - Obserwujemy dużą liczbę zaginięć dzieci na przełomie pierwszego i drugiego semestru w szkole, kiedy wystawiane są oceny półroczne. To samo dzieje się pod koniec roku szkolnego - mówi mi podkom. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji.

Podkomisarz Marciniak spotkał się już sytuacjami, gdy dziecko uciekło, bo odczuwało zbyt silną presję nakładaną przez rodziców. - Znikają dzieci z dobrych domów, bo mają tak dużo zajęć, że nie dają rady. Rodzice mają ambicję, żeby dziecko znało trzy języki, musi chodzić na dodatkowe zajęcia z chemii i biologii, bo ma iść na medycynę. A dziecko się tym w ogóle nie interesuje - mówi.

Stale co roku przewija się też wątek wyjazdów wakacyjnych - nastolatek chce spędzić lato ze znajomymi, a rodzic zakazuje.

- Kiedy dziecko nagle mówi rodzicom o wyjeździe, to najczęściej słyszy automatyczne „nie”. Samo często nie wytłumaczy, że wyjazd był dobrze zaplanowany, a rodzic też nie wyjaśnia, dlaczego się nie zgadza. Na tym tle rodzi się konflikt i w efekcie dziecko postanawia wyjechać tak czy inaczej - mówi Lucyna Kicińska.

Czasem jednak powody ucieczki są o wiele bardziej dramatyczne. - Rodzice zgłaszający zaginięcie często wstydzą się i boją nam powiedzieć, że w domu np. był konflikt. Zdarza się, że matka kryje ojca, który znęca się nad dzieckiem. Nie chcą też mówić też funkcjonariuszom o tym, że podejrzewają swoje dziecko o kontakty ze złym środowiskiem, zażywanie narkotyków albo o nastoletnią prostytucję. A to ważne informacje, które mogą nam pomóc w szybkim odnalezieniu takiego nastolatka - mówi mi podkom. Marciniak.

Rzeczywistość podczas ucieczki

„Ostatnio dużo się kłóciliśmy, o wszystko, ale dwa dni temu, to była prawdziwa awantura. Nie wiem co mnie opętało, wybiegłem z domu i z tej złości pojechałem na drugi koniec Polski. Co ja narobiłem? Nie chce kolejnej nocy spędzić na dworcu czy w parku, a nie mam nawet na bilet powrotny. A nawet jak wrócę, to co będzie? Boje się, że rodzice nie będą chcieli ze mną nawet rozmawiać”.* Wiktor, 16 lat*

Ucieczka to często decyzja spontaniczna, pod wpływem chwili. Młodzi uciekinierzy nie zdają sobie sprawy z tego, na co się decydują. - Najczęściej uciekają bez pieniędzy, przez co później są głodni, brudni, niewyspani. Niektórzy decydują się na żebranie. Ktoś może zauważyć nastolatka na gigancie i pod pozorem chęci pomocy skrzywdzić i wykorzystać - zauważa Lucyna Kicińska.

Zaglądam do broszury „Nie uciekaj” wydanej w 2013 r. przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Czytam w niej m.in., że nastolatek „albo będzie musiał skorzystać z pomocy kogoś dorosłego, kogo intencje często nie są bezinteresowne, albo też popełni przestępstwo, żeby zdobyć pieniądze. Do najczęstszych przestępstw popełnianych przez nastolatki na ucieczce należą kradzieże, handel narkotykami. Młodzież często także prostytuuje się”.

Sytuację pogarsza fakt, że nastolatek boi się wrócić do domu. A kiedy już się pojawia lub jest przywieziony przez policyjny radiowóz, nie czeka go miłe powitanie. - Uciekinierzy wracają głodni i zmęczeni, a rodzice robią im wtedy dwugodzinne wykłady. Wykład, a raczej rozmowa, powinny się pojawić, ale później. Gdy dziecko wraca, powinno usłyszeć: „dobrze, że jesteś, martwiłem się” - podkreśla Kicińska.

„Młody człowiek też czuje się winny, nawet jeśli ukrywa to pod maską arogancji lub obojętności. Dlatego ważne, by spotkał się z życzliwością rodziców. Radością, że jest znowu z nimi” - czytam w broszurze.

"Rodzic nie pyta, dziecko nie mówi"

Eksperci podkreślają, że ucieczkom można zapobiec. Konieczne jest wieloletnie i systematyczne budowanie więzi z dzieckiem. - Dziecko o wielu rzeczach nie mówi, a to dlatego, że rodzic nie pyta. Nie zabiega o rozmowę, nie pokazuje, że dziecko jest dla niego ważne, że kontakt jest ważny. Chodzi o prawdziwy kontakt, a nie tylko: „co tam w szkole, wszystko dobrze?”.- tłumaczy koordynatorka telefonu zaufania.

Czytam ostatnią historię, tym razem fragment rozmowy z 17-letnią Angeliką. „Uciekłam wczoraj z domu, jestem teraz u koleżanki. Rodzice do mnie dzwonią, ale teraz to ja już nie chcę z nimi rozmawiać. Jak im się tak wciąż coś nie podobało, to chyba są teraz szczęśliwi. Niczego od nich nie potrzebuję, poradzę sobie sama”*.

*„Historie zostały przygotowane przez konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, z zachowaniem zasad anonimowości i dyskrecji. Imiona i wiek dzieci zostały zmienione, a sytuacje przedstawiono tak, by uniemożliwić identyfikację rozmówców/autorów wiadomości.”