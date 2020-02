Atak nożownika w Londynie. Państwo Islamskie przyznało się do zamachu w Streatham

Reuters cytuje oświadczenie opublikowane przez Amak, agencję informacyjną należącą do Państwa Islamskiego. "Sprawca wczorajszego ataku w dzielnicy Streatham w południowym Londynie jest bojownikiem Państwa Islamskiego, przeprowadził go w odpowiedzi na wezwania do ataku na obywateli państw koalicji" - poinformował Amak.

Sprawcą niedzielnego zamachu był 20-letni Sudesh Amman. Mężczyzna w wieku 18 lat trafił do więzienia. Postawiono mu wówczas 13 zarzutów związanych z terroryzmem. Skazano go m.in. za rozpowszechnianie publikacji związanych z publikacjami o charakterze terrorystycznym. 20-latek został zwolniony z więzienia tydzień temu. Odsiedział połowę z wyroku 3 lat i 4 miesięcy. Był pod aktywną obserwacją policji w czasie, gdy doszło do ataku na Streatham High Road w południowym Londynie.

Do ataku w Londynie doszło w niedzielę 2 lutego około godziny 14. Nożownik wszedł do jednego ze sklepów znajdujących się w dzielnicy Streatham w południowej części Londynu. Mężczyzna zaczął atakować przypadkowych ludzi, a po wyjściu ze sklepu napadł na jeszcze jedną kobietę. Chwilę później został śmiertelnie postrzelony przez policję.

Przy 20-latku znaleziono też atrapę materiałów wybuchowych. Napastnik ranił w sumie trzy osoby, jedna z nich jest w stanie zagrażającym życiu. Po ataku premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział pilne sprawdzenie warunków dotyczących udzielnie przedterminowego zwolnienia osobom skazanym za terroryzm.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział, że rząd ogłosi propozycję zmian dotyczących postępowania z osobami skazanymi za terroryzm. Chodzi m.in. o zaprzestanie przedterminowego zwalniania z więzień osób skazanych za terroryzm.