Koronawirus. Watykan wysłał do Chin tysiące maseczek higienicznych

Ok. 600-700 tysięcy maseczek zostało wysłanych z Watykanu do Chin od 27 stycznia - podaje chiński portal "Global Times". Maseczki sfinansowano z pieniędzy Stolicy Apostolskiej i chińskich grup chrześcijańskich działających we Włoszech. W akcję wysyłania darów do Chin zaangażowany był m.in. polski kardynał Konrad Krajewski, który pełni funkcję papieskiego jałmużnika.

