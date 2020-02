Koronawirus w Chinach. W 10 dni wybudowano szpital dla tysiąca pacjentów [VIDEO]

thannatos 21 minut temu Oceniono 2 razy 2

Brzmi imponująco, ale zdajmy sobie sprawę, że już w chwili obecnej potrzebują 17 takich szpitali, a co będzie za 2 miesiące, ciężko powiedzieć.

Pozostaje mieć nadzieję, że wirus nie będzie tak zmienny jak wirus grypy, i że pozostawia trwałą pamięć immunologiczną w organizmie, a co za tym idzie, stwarza szanse na opracowanie skutecznej szczepionki. Jeśli nie, to mamy prawdziwy problem.