Koronawirus. Ambasada Chin dziękuje Polsce. "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"

Rzecznik Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce zapewnia, że epidemia koronawirusa 2019-nCoV jest dla chińskiego rządu sprawą najwyższej wagi, a przewodniczacy Xi Jinping osobiście kieruje działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby.

Koronawirus. Jakie środki podjął rząd Chin, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii?

Począwszy od 23 stycznia został wstrzymany transport publiczny w rejonie Wuhan, czasowo zamknięto także połączenia lotnicze i kolejowe. W stolicy regionu w trybie pilnym utworzono nowe szpitale specjalistyczne, do których sprowadzono personel medyczny z całego kraju. Pacjenci z podejrzeniem koronawirusa 2019-nCoV byli natychmiastowo poddawani badaniom i leczeniu. "Obecnie lokalne zapasy towarów potrzebnych do życia codziennego są wystarczające, porządek społeczny jest zachowany, a pacjenci leczeni zgodnie z obecną wiedza medyczną" - czytamy w komunikacie.

Rzecznik ambasady informuje także, że aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, podjęto decyzję o wydłużeniu ferii świątecznych z okazji Święta Wiosny. Od 24 stycznia wstrzymano wycieczki organizowane w kraju, a od 27 stycznia również zorganizowane wycieczki zagraniczne. Osoby zainteresowane tematem epidemii koronawirusa 2019-nCoV mogą śledzić codzienne aktualizacje na stronie internetowej Narodowej Komisji Zdrowia Chin. Strona chińska współpracuje także ze Światową Organizacją Zdrowia i innymi krajami, przekazując im wszelkie informacje na temat wirusa z Wuhan.

W jaki sposób Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) postrzega epidemię?

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa 2019-nCoV jest sytuacją zagrażającą zdrowiu publicznemu o zasięgu międzynarodowym. Celem takiego oświadczenia jest mobilizacja większych środków międzynarodowych w celu wspólnej reakcji na epidemię. Chodzi m.in. o to, aby pomóc krajom z niewystarczająco sprawnym systemem opieki zdrowotnej.

"WHO wielokrotnie podkreślało, że nie popiera, a nawet sprzeciwia się ograniczeniom w zakresie podróży i handlu z Chinami. Wszelkie podjęte kroki powinny mieć oparcie w dowodach. Konieczna jest współpraca mająca na celu zwalczanie plotek i fałszywych informacji, nie mówiąc już o praktykach dyskryminacyjnych" - informuje rzecznik ambasady Chin w Polsce.

Chiny współpracują z WHO od chwili rozpoczęcia epidemii. Poinformowały Światową Organizację Zdrowia o sytuacji epidemicznej, szybko zidentyfikowały wirusa i podzieliły jego sekwencję genową. Rzecznik ambasady podkreśla, że dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom pozytywnie ocenił działania Chin, wskazując, że wiele środków zapobiegawczych i kontrolnych podjętych przez ten kraj znacznie wykracza poza standardowe wymagania reakcji na sytuacje kryzysowe.

Jakiego rodzaju pomocy Chiny udzielają obcokrajowcom przebywającym na terenie Chin?

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustanowiło mechanizm koordynacyjny specjalizujący się w zapobieganiu epidemii wśród dyplomatów i cudzoziemców przebywających Chinach. Na stronie internetowej chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych utworzono specjalną sekcję, w której publikowane są aktualizacje dotyczące epidemii oraz środkach zapobiegania podejmowanych przez Chiny. Krajowa Administracja Imigracyjna wydała instrukcje dotyczące zapobiegania epidemii i stale odpowiada na pytania dotyczące wjazdu i wyjazdu cudzoziemców do Chin, wiz i dokumentów pobytowych. Informacje na ten temat przekazywane są także przez rządy regionalne w całym kraju, które komunikują się z cudzoziemcami m.in. za pomocą social mediów. Chiny dostarczają także niezbędne do codziennego życia produkty oraz materiały medyczne do obszarów dotkniętych poważną sytuacją epidemiczną.

Jak strona chińska ocenia środki ochrony przed epidemią podjęte przez Polskę?

Rzecznik ambasady Chin w Polsce informuje, że strona polska podejmuje odpowiednie środki, biorąc pod uwagę obecny rozwój epidemii. Jego zdaniem Ministerstwo Zdrowia i inne organizacje państwowe zachowują obiektywizm, bezstronność i profesjonalizm, a środki zapobiegawcze stosowane na lotniskach nie są dyskryminujące. Wskazuje także, że wielu Polaków okazuje współczucie i troskę wobec sytuacji, w jakiej znalazła się strona chińska, a polski rząd deklaruje chęć pomocy.

"Jak mówi polskie przysłowie: 'prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie', Polacy w pełni uosabiają to przesłanie, wyrażając przyjaźń względem obywateli Chin, za co strona chińska serdecznie dziękuje" - czytamy w oświadczeniu.

Jak chińscy specjaliści w zakresie medycyny przewidują dalszy rozwój epidemii?

Chińscy eksperci uważają, że "obecnie znajdujemy się w kluczowym momencie zapobiegania i kontroli epidemii wywołanej przez nowy typ koronawirusa". Wskazują także, że liczba nowych przypadków zachorowań zaczęła w ostatnich dniach spadać.

"Według opinii przedstawianych w amerykańskich mediach infekcje wywołane nowym typem koronawirusa w Stanach Zjednoczonych są o wiele mniej niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego niż grypa, którą zaraziło się w tym kraju co najmniej 15 milionów ludzi, z czego 140 000 hospitalizowano, a 8200 zmarło" - pisze rzecznik ambasady, zapewniając, że strona chińska "ma możliwości, by wkrótce zwalczyć epidemię".