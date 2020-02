Filipiny. Pierwszy poza Chinami zgon po zakażeniu koronawirusem. Stan 44-latka się poprawiał, ale nagle zmarł

wloczykijas 3 godziny temu Oceniono 18 razy 14

Na grypę i inne schorzenia zakaźne - ludzie także umierają. W ubiegłym roku w Polsce odnotowano ok. 200 zgonów w wyniku powikłań pogrypowych. Tym także (może nawet bardziej) powinny się zająć odpowiednie służby. Co do koronawirusa - nie jest on jeszcze do końca zbadany, ale nie wydaje się, aby był bardziej niebezpieczny od innych tego typu wirusów i zakażeń. A ludzie w Polsce nie są w ogóle nauczeni zachowań ograniczających roznoszenie się różnych zarazków - często chodzą w miejscach publicznych, w tym w miejscach pracy i korzystają ze środków transportu zbiorowego - "brzydko" kaszląc (kaszlem na ogół tzw. mokrym) czy wręcz "cherlając". I nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Wręcz przeciwnie, jest to uważane za coś "normalnego", a stygmatyzowani bywają niekiedy ci, którzy na tego rodzaju schorzenia (potencjalnie zakaźne) biorą zwolnienia lekarskie. Także wśród części lekarzy występuje ignorancja, a w tym często niechęć do wypisywania odpowiednich zwolnień lekarskich. A ludzie często nie mają odpowiednich nawyków higienicznych, jak mycie rąk. Nawet w jednym szpitali, w toalecie dla pacjentów, obserwowałem w przeszłości niejednokrotnie brak mydła! Polska generalnie nie jest przygotowana na jakiekolwiek zakażenia i epidemie, w tym grypy czy chorób grypopodobnych, zapaleń oskrzeli, płuc etc., nie wspominając o chińskim koronawirusie. Ten jednak nie wydaje się jednak - przynajmniej na chwilę obecną - w nadwiślańskim kraju istotnym zagrożeniem epidemiologicznym, większym niż te, które już występują.