Koronawirus w Szwecji. Służby mogą skorzystać z przymusowej kwarantanny i leczenia bez zgody

W piątek szwedzki rząd otrzymał wniosek od Urzędu Zdrowia Publicznego o zaklasyfikowanie koronawirusa jako niebezpiecznego dla społeczeństwa.

Szwecja uznała koronawirus za chorobę niebezpieczną dla społeczeństwa

Póki co w Szwecji odnotowano tylko jeden przypadek zarażenia, ale władze chcą być przygotowane na pesymistyczny scenariusz. - Dzięki zakwalifikowaniu koronawirusa jako niebezpiecznego dla społeczeństwa będziemy mieć dostęp do wszystkich narzędzi potrzebnych do poradzenia sobie z możliwym wybuchem - stwierdziła Lena Hallengren, szwedzka minister spraw społecznych.

Zgodnie z ustawą o ochronie przed chorobami zakaźnymi w przypadku chorób niebezpiecznych dla społeczeństwa władze mają prawo do przymusowego badania obywateli oraz ich izolacji. Rząd może zdecydować się na zamykanie większych obszarów zamieszkałych przez ludność.

W piątek szwedzkie władze poinformowały o pierwszym wykrytym przypadku koronawirusa w Szwecji. 20-letnia kobieta, która 24 stycznia wróciła z okolic miasta Wuhan w Chinach, przebywa aktualnie w szpitalnej izolatce w mieście Joenkoeping. Jej stan jest dobry.

Koronoawirus rozprzestrzenia się po świecie

Koronawirus wciąż rozprzestrzenia się po świecie - dotarł jak dotąd do ponad 20 krajów poza Chinami, w których rozpoczęła się epidemia. Wirus, na który dotychczas nie wynaleziono szczepionki, spowodował jak dotąd śmierć 259 osób. Potwierdzono 12037 przypadków zakażenia, a w czwartek 30 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia uznała go za zagrożenie o zasięgu międzynarodowym. Wiele krajów - w tym Stany Zjednoczone i Japonia - ewakuowało swoich mieszkańców z miasta Wuhan, w którym wybuchła epidemia. Wkrótce ma zrobić to także Polska, która chce sprowadzić z Wuhan grupę 31 osób.

