Polacy wracają z Chin ogarniętych koronawirusem. Jeden z dwóch samolotów wylądował w Warszawie

W sobotę wieczorem do Polski wrócili członkowie załogi PLL LOT oraz Polacy przebywający w Pekinie. W drodze do Chin jest również samolot, który przetransportuje Polaków przybywających w Wuhan do Francji, skąd wrócą oni do Polski.

Fot. Robert Kowalewski / Agencja Gazeta Otwórz galerię (2)

