Rosja. Prokurator wycofał zarzuty wobec sióstr Chaczaturian. Nastolatki zabiły swojego ojca po latach tortur

U nas prokuratura lubi się znęcać nad tymi ktorzy skutecznie bronili się przed bandytami. Nigdy nie słyszałem by nie kierowali sprawy do Sądów które na szczęście często są o wiele mądrzejsze od durnych prokuratorów. Taka mała rada, napada was bandyta, skutecznie się bronicie np gazem czy czymkolwiek to UCIEKAC bo w tym kraju skuteczna obrona traktowana jest jak przestępstwo. Co z tego że Sąd uniewinni jak macie przez durnego prokuratora złamane życie. Tak wiec w tej sprawie nasza prokuratura by nie ustąpiła.