Brexit. Brytyjskie flagi ściągnięte z budynków unijnych instytucji w Brukseli. "Do widzenia, Wielka Brytanio"

O północy w związku z brexitem nastąpią zmiany w unijnych instytucjach. Europosłowie z Wielkiej Brytanii już pożegnali się ze swoimi kolegami na ostatniej dla nich w tym tygodniu sesji Europarlamentu. Z budynków instytucji unijnych zniknęły też brytyjskie flagi. Nie ma ich już ich na budynku Unijnej Rady, gdzie odbywają się spotkania ministerialne i europejskie szczyty.

Boris Johnson: To nie jest koniec, lecz początek

Boris Johnson wygłosił krótkie przemówienie o optymistycznym wydźwięku, w którym podkreślał wagę brexitu. - Dla wielu osób jest to niesłychany moment pełen nadziei, moment, o którym myśleli, że nigdy nie nadejdzie. Oczywiście jest również wielu, którzy są zaniepokojeni i odczuwają stratę. Jest też trzecia grupa - ci, którzy bali się, że ta kłótnia nigdy się nie skończy - powiedział. - Zadaniem rządu, moim zdaniem, jest zjednoczenie tego kraju, zrobienie kroku naprzód. Ale najważniejsze, co dziś trzeba zaakcentować - to nie jest koniec, lecz początek - stwierdził.

Premier Wielkiej Brytanii mówił też o "odzyskanej suwerenności". - Chodzi o dokonanie zmian, na które ludzie zagłosowali. Może to odbyć się przez sprawowanie kontroli nad imigracją (...), wolny handel czy po prostu tworzenie prawa tak, by było korzystne dla Brytyjczyków. Sądzę, że to słuszny, zdrowy i demokratyczny wybór.

- UE w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat obrało drogę, która dłużej nie pasuje Wielkiej Brytanii - mówił. Podkreślił, że Brytyjczycy opowiedzieli się za tym w referendach dwa razy. Zaakcentował, że chodzi nie tylko o zmiany w prawie, lecz "prawdziwą narodową zmianę" i "nową erę".

Brytyjskie flagi zniknęły z budynków unijnych instytucji. "Do widzenia"

W mediach społecznościowych pojawiają się filmy, na których widać moment demontowania flag.

Rada UE mówi "do widzenia Wielka Brytanio" - relacjonuje Agencja Reutera.

O północy wygasną też mandaty brytyjskich sędziów w Trybunale Sprawiedliwości i w Sądzie Unii Europejskiej w Luksemburgu. Brytyjskich dyplomatów nie ma już w Unijnej Radzie. Po północy w Unii Europejskiej pozostaje 27 krajów, a Wielka Brytania będzie tzw. "krajem trzecim". Do końca roku potrwa okres przejściowy, w którym obie strony uregulują relacje dwustronne, także handlowe.

Brytyjskie flagi usunięto także sprzed budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu.