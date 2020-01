Homofobka wkręcona w nieistniejącą nagrodę. Chwaliła Tarczyńskiego, mówiła, że "kocha PiS"

Brytyjski komik i youtuber Joshua Pieters poinformował o przeprowadzonej przez siebie prowokacji, podczas której wręczył nieistniejącą nagrodę o nazwie Campaign to Unify the Nation Trophy (w skrócie CUNT) prawicowej komentatorce Katie Hopkins. Kobieta jest znana z używania mowy nienawiści. W swoich wypowiedziach obrażała m.in. osoby niepełnosprawne, a także muzułmanów i uchodźców, których nazywała "karaluchami" i apelowała, by strzelano do nich z okrętów marynarki wojennej. Wsławiła się też wypowiedziami, w których chwaliła politykę Władimira Putina i prezydenta USA Donalda Trumpa.

REKLAMA

Brytyjska komentatorka przyjęła nieistniejącą nagrodę

By przeprowadzić prowokację, Pieters wynajął w Pradze luksusowy hotel i zatrudnił statystów, którzy udawali widownię - relacjonuje "The Independent". Brytyjka nabrała się na żart i przybyła do Pragi, by odebrać nagrodę. Gdy wyszła na scenę, za jej plecami pojawiło się słowo "cunt". Kobieta nie zorientowała się, że wszystko jest prowokacją i wygłosiła ze sceny płomienną przemowę, zaczynając od podkreślenia, że "nie jest przyzwyczajona do pozytywnych słów na swój temat". Następnie po raz kolejny zaczęła obrażać muzułmanów (stwierdziła, że "są gotowi zgwałcić własną matkę"), a Gretę Thunberg nazwała "autystyczną dziewoją".

Joshua Pieters ujawnił po fakcie, że wszystko było mistyfikacją. Hopkins nie mogła przeczytać jego wpisu, bo w międzyczasie jej konto na Twitterze zostało po raz kolejny zablokowane za mowę nienawiści.

- Może wam się wydawać, że to trochę złośliwe. Przez chwilę też tak myślałem, ale potem ona wygłosiła przemówienie, w którym po raz kolejny powiedziała nam, co naprawdę myśli - stwierdził.

W sprawie Hopkins pojawia się wątek polski. W 2018 roku, gdy w Europie trwała dyskusja na temat przyjmowania emigrantów, Hopkins odwiedziła nasz kraj i pojawiła się w Sejmie na zaproszenie posła PiS Dominika Tarczyńskiego. Gościła też w TVP Info, gdzie wywiad przeprowadził z nią dziennikarz stacji, Michał Rachoń - mówiła wówczas, że "kocha Polskę oraz Prawo i Sprawiedliwość".

Również przy okazji przyznawania nagrody Hopkins wysłała do Pietersa maila, w którym po raz kolejny powoływała się na znajomość z Dominikiem Tarczyńskim. "Mogę sprawdzić, czy Dominik Tarczyński będzie mógł się z państwem spotkać. To członek Parlamentu Europejskiego i fantastycznej, polskiej partii Prawo i Sprawiedliwość (...) Myślę, że on jest świetną osobą dla waszej organizacji. Pokochacie go" - napisała do Pietersa przed odebraniem nieistniejącej nagrody.