213 ofiar, blisko 10 tys. zakażonych. Koronawirus jest już w ponad 20 krajach. Punktów na mapie przybywa

Koronawirus wciąż rozprzestrzenia się po świecie - dotarł jak dotąd do ponad 20 krajów poza Chinami, w których rozpoczęła się epidemia. Wirus, na który dotychczas nie wynaleziono szczepionki, spowodował jak dotąd śmierć 213 osób. Potwierdzono 9800 przypadków zakażenia, a w czwartek 30 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia uznała go za zagrożenie o zasięgu międzynarodowym. Wiele krajów - w tym Stany Zjednoczone i Japonia - ewakuowało swoich mieszkańców z miasta Wuhan, w którym wybuchła epidemia. Wkrótce ma zrobić to także Polska, która w najbliższych dniach chce sprowadzić z Wuhan grupę 30 osób.

Koronawirusa po raz pierwszy wykryto w Chinach na początku grudnia, ale o zagrożeniu poinformowano opinię publiczną blisko miesiąc później (31 grudnia). 7 stycznia oficjalnie podano, że zachorowania w Chinach powoduje nowy gatunek koronawirusa 2019-nCoV. Wówczas wirus spowodował już śmierć co najmniej siedmiu osób. Władze miasta Wuhan początkowo zaprzeczały doniesieniom o ukrywaniu rozmiarów epidemii, ale ostatecznie przyznały się do zaniedbań i do tego, że reakcja w sprawie rozprzestrzeniającego się koronawirusa powinna być szybsza.

Jak koronawirus rozprzestrzeniał się po świecie? 13 stycznia po raz pierwszy pojawił się poza granicami Chin - wykryto go u 61-letniej mieszkanki Tajlandii, która z powodu gorączki trafiła do szpitala. Dwa dni później koronawirus dotarł do Japonii - zakażony był turysta, który wrócił z Wuhan. W kolejnych dniach zakażenia potwierdziły władze Korei Południowej, USA, Hong-Kongu, Wietnamu, Tajwanu, Kanady i Australii. W tym czasie kolejne przypadki koronawirusa wykrywano w kolejnych chińskich miastach poza prowincją Hubei.

24 stycznia potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Europie - chodziło o dwóch mieszkańców Francji. Wówczas w Chinach było już ponad 1200 zakażeń, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 42 osób. Niedługo później koronawirusa wykryto w Niemczech. Koronawirusem zaraziły się tam też osoby, które nigdy nie były w Chinach - to czterej pracownicy firmy transportowej z siedzibą w Bawarii, którzy na szkoleniu mieli kontakt ze swoją współpracownicą oddelegowaną z Chin.

Zobacz na animacji, jak koronawirus rozprzestrzeniał się na świecie:

Ostatnie dni stycznia przyniosły informacje o kolejnych zakażeniach. 29 stycznia poinformowano o pierwszym przypadku zakażenia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 30 stycznia - na Filipinach, w Indiach, Finlandii i we Włoszech. 31 stycznia o pierwszych przypadkach zakażenia poinformowała Wielka Brytania, Rosja i Szwecja.

Wszystkie 213 przypadków śmierci z powodu koronawirusa zanotowano w Chinach. Dotychczas za wyleczone zostało uznanych 187 osób. Aktualizowaną mapę ze wszystkimi przypadkami zakażenia koronawirusem można śledzić pod tym adresem.

