Włochy. 6000 pasażerów Costa Smeralda może zejść na ląd. Chora Chinka jednak nie ma koronawirusa

O tym, że ok. 6000 tysięcy pasażerów Costa Smeralda nie może zejść na ląd, informowaliśmy wczoraj po południu. Podróżni zostali zamknięci na statku, ponieważ zaszło podejrzenie, że dwoje pasażerów z Hongkongu zaraziło się koronawirusem. 54-letnia Chinka miała gorączkę, z kolei jej mąż nie wykazywał objawów, ale na wszelki wypadek oboje umieszczono w izolatkach. Lekarze pobrali od nich próbki i wysłali do jednego ze szpitali w Rzymie. Testy wykazały, że Chińczycy nie zakazili się koronawirusem 2019-nCoV. Obywatelka Hongkongu ma grypę - poinformowało włoskie Ministerstwo Zdrowia. Pasażerowie zaczęli opuszczać statek około 7:30 rano - pisze dziennik "La Repubblica".

Koronawirus we Włoszech. Burmistrz posprzeczał się z kapitanem. "Czy wyście oszaleli?"

Kiedy wycieczkowiec Costa Smeralda stacjonował we włoskim porcie Civitavecchia ze względu na kwarantannę, miało dojść do sprzeczki między kapitanem a burmistrzem miasta. Kiedy pierwsze wyniki badań wykazały, że Chińczycy nie zakazili się koronawirusem, pierwszy z nich ogłosił, że 1140 osób, które miały zakończyć rejs we Włoszech, może opuścić statek. Wówczas burmistrz miasta Civitavecchia pojawił się w porcie.

- Czy wyście oszaleli? Kto wydał zgodę na opuszczenie pokładu? Zaprowadzę was do prokuratury, jeśli pozwolicie komuś wyjść, robicie to na własne ryzyko - miał krzyczeć Ernesto Tedesco.

Niektórzy z pasażerów statku uskarżają się na długi czas oczekiwania na ostateczną decyzję o możliwości zejścia na ląd, przez co spóźnili się na samoloty i autokary, które miały zabrać ich w dalszą podróż - relacjonuje "La Reppublica".

Koronawirus na świecie. We Włoszech odnotowano dwa przypadku zakażenia

Przypomnijmy, że koronawirus 2019-nCoV odebrał życie 213 osobom na całym świecie. Lekarze potwierdzili także ponad 9700 przypadków zakażenia. We Włoszech potwierdzono dwa przypadki. Włoscy pacjenci, którzy zakazili się koronawirusem, przebywają w Rzymie.