Koronawirus. Samolot ewakuujący 83 Brytyjczyków i 27 innych Europejczyków wyleciał z Chin

Obywatele Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich są ewakuowani z Chin ze względu na epidemię koronawirusa 2019-nCOV. W podróży do Europy towarzyszy im kilku lekarzy, którzy zapewniają im niezbędną opiekę. Samolot wyląduje w Brize Norton, bazie Royal Air Force, a następnie uda się do Hiszpanii, gdzie kraje macierzyste pasażerów przejmą na siebie odpowiedzialność za ich dalsze losy - informuje brytyjskie MSZ.

- Wiemy, jak niepokojąca była sytuacja dla tych, którzy czekali na wyjazd. Pracowaliśmy przez całą dobę, aby utorować drogę do bezpiecznego wyjazdu - powiedział minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab.

Pierwotnie samolot z około 150 Brytyjczykami i 50 pasażerami innych narodowości na pokładzie miał wylecieć z Wuhan już w czwartek rano, jednak chińskie władze zablokowały ten wylot. Nie jest jasne, jaki był powód takiej decyzji. Niektórzy z Brytyjczyków komentowali, że nie mogą zabrać ze sobą członków rodziny, którzy mają chiński paszport - pisze Reuters. Brytyjczycy, którzy wrócą dziś do Europy, zostaną poddani trwającej 14 dni kwarantannie.

Ewakuacja z Wuhan. Do Korei Południowej wróciło 368 obywateli

Wielka Brytania to nie pierwszy kraj, który organizuje ewakuację swoich obywateli z Wuhan. Wcześniej zrobiły to m.in. Stany Zjednoczone, Japonia oraz Francja. W piątek 31 stycznia do swojego rodzimego kraju wróciło także 368 obywateli Korei Północnej. 18 z nich miało gorączkę, dlatego zostaną poddani hospitalizacji. Pozostali pasażerowie, którzy nie mają objawów chorobowych, zostaną poddani dwutygodniowej kwarantannie w obiektach położonych ponad 50 km na południe od Seulu - informuje "Bangkok Post". Do Korei Południowej ma zostać wyczarterowany jeszcze jeden samolot. Strony koreańska i chińska współpracują przy organizacji kolejnego transportu.