Koronawirus. Dwa pierwsze przypadki we Włoszech. 213 ofiar śmiertelnych w Chinach

A LOT wciąż lata do Chin mimo że inne linie z tego zrezygnowały. Chińczycy polecają sobie loty do Polski na Twitterze. LOT pewno będzie na plusie, ale my raczej nie, bo zwiększa to szansę na rozwój epidemii w Polsce.