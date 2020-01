Tedros Adhanom, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, potwierdził podczas konferencji prasowej, że w 18 krajach poza Chinami odnotowano 98 przypadków zarażenia wirusem. Do ośmiu z nich doszło poprzez kontakty międzyludzkie (w Niemczech, Japonii, Wietnamie i Stanach Zjednoczonych). Na razie nie ma przypadków śmiertelnych poza Chinami.

REKLAMA

Pomimo rosnącej liczby zachorowań WHO nie opowiada się za ograniczeniami dotyczącymi podróży lub handlu. Prof Didier Houssin, przewodniczący Komitetu ds. Stanu Zagrożenia, zakwestionował naukowe podstawy decyzji niektórych krajów o ograniczeniu swobody podróży. Mają one zostać poddane analizie WHO.

>>> Czy świat jest gotowy na koronawirusa? Zobacz wideo:

WHO gratuluje Chinom podjętych działań

WHO doceniło "podjęcie nadzwyczajnych środków" przez Chiny pomimo społecznego i ekonomicznego kosztu. - Gdyby nie działania Chin, odnotowalibyśmy znacznie więcej przypadków zarażenia poza Chinami i prawdopodobnie więcej zgonów - powiedział Adhanom.

Dyrektor WHO pogratulował Chinom, podkreślając, że wprowadzenie stanu zagrożenia zdrowia publicznego nie wynika z braku zaufania dla tego kraju. - Nasze największe obawy dotyczą krajów ze słabsza służbą zdrowia, które są niedostatecznie przygotowane, by sobie poradzić.

Adhanom powiedział, że "wszyscy musimy teraz działać razem, aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa". Zadeklarował również, że WHO jest gotowa wesprzeć kraje, które potrzebują pomocy.

Czy jest globalne zagrożenie zdrowia publicznego?

Wprowadzenie stanu globalnego zagrożenia zdrowia publicznego oznacza, że kraje na całym świecie powinny przyśpieszyć swoja odpowiedź na zagrożenie oraz umożliwić pomoc WHO. Stan zagrożenia zdrowia publicznego daje również WHO prawo do kontroli działań podejmowanych przez poszczególne kraje. WHO dysponuje tym narzędziem od 2005 roku.

Od 2005 r. WHO ogłosiło stan zagrożenia zdrowia publicznego sześciokrotnie:

2019: Epidemia Eboli w Kongo, który dotychczas spowodował 2236 zgonów

w Kongo, który dotychczas spowodował 2236 zgonów 2016: Wirus Zika , który rozprzestrzenił się 60 krajów i spowodował 2300 przypadków dzieci urodzonych z małogłowiem

, który rozprzestrzenił się 60 krajów i spowodował 2300 przypadków dzieci urodzonych z małogłowiem 2014: Epidemia polio , w wyniku której zginęło 417 osób

, w wyniku której zginęło 417 osób 2013-16: Epidemia wirusa Ebola w Afryce Zachodniej, w wyniku którego zginęło 11300 osób

w Afryce Zachodniej, w wyniku którego zginęło 11300 osób 2009: Pandemia świńskiej grypy, w wyniku której zginęło około 284500 osób (niektóre szacunku mówią o 579000 osób)

Czytaj też: