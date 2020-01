USA. Pierwszy przypadek bezpośredniego zakażenia koronawirusem. Mężczyzna "złapał" go od swojej żony

W czwartek w Stanach Zjednoczonych odnotowano pierwszy przypadek przeniesienia się koronawirusa z człowieka na człowieka - podaje agencja Assosiated Press. Wykryto go u około sześćdziesięcioletniego mieszkańca Chicago - męża kobiety, która zakaziła się koronawirusem podczas wizyty w Wuhan, gdzie zaczęła się epidemia.

USA. Mężczyzna zakażony koronawirusem nie był w Chinach

Żona zakażonego mężczyzny wróciła z centralnych Chin 13 stycznia, a do szpitala z objawami chorobowymi zgłosiła się w ubiegłym tygodniu. Testy wykazały u niej koronawirusa, podobnie jak mąż jest hospitalizowana. Zakażony mężczyzna z Chicago to szósty przypadek koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Pozostała piątka osób, u których wykryto zakażenie, to turyści z Kalifornii, Waszyngtonu i Arizony, którzy ostatnio podróżowali do Chin.

Koronawirus spowodował dotychczas śmierć 171 osób. Potwierdzono 8100 przypadków zakażenia. Wcześniej przypadki bezpośredniego zarażenia wirusem odnotowano w Japonii, gdzie wykryto go u kierowcy przewożącego autokarem chińskich turystów, oraz w Niemczech. Tam czterej pracownicy firmy Webasto z siedzibą w Bawarii zakazili się wirusem na szkoleniu, na którym mieli styczność ze swoją współpracownicą oddelegowaną z Chin. Kobieta objawy chorobowe zauważyła u siebie po wyjeździe z Niemiec.