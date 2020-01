Koronawirus we Włoszech? Turystka z Chin ma gorączkę. 6000 pasażerów nie może opuścić wycieczkowca

Na pokładzie jednego z największych statków wycieczkowych na świecie przebywa aktualnie ok. 6000 osób. Dwoje z nich - kobietę i mężczyznę - zamknięto w izolatkach, ponieważ podejrzewa się, że mogli zakazić się koronawirusem 2019-nCoV. Będąca pod opieką lekarzy kobieta pochodząca z chińskiego regionu Makau ma objawy przypominające grypę. Jej mąż nie wykazuje symptomów, ale na wszelki wypadek jego również odizolowano - podaje włoska agencja informacyjna ANSA. Od pary pobrano próbki i przekazano je do szpitala Spallanzani w Rzymie. Na wyniki trzeba będzie poczekać co najmniej kilka godzin.

REKLAMA

>>> Jakie są procedury dotyczące wirusów w samolotach?

Włochy. Wycieczkowiec, którym podróżowała para z Hongkongu, odwiedził Francję i Hiszpanię

Para, która być może jest zakażona koronawirusem 2019-nCoV, przyleciała z Hongkongu na lotnisko Milan Malpensa w sobotę 25 stycznia. Stamtąd udała się do miejscowości Savona i wsiadła na pokład wycieczkowca "Costa Smeralda". Podczas rejsu statek ten zatrzymał się w Marsylii, Barcelonie i Palma de Mallorca. Obecnie zacumowany jest w porcie w Civitavecchi, w zachodniej części Włoch. Ok. 6000 pasażerów czeka aż opuszczenie statku będzie możliwe.

Vincenzo Leone, dowódca Morskiej Dyrekcji Straży Przybrzeżnej w Lacjum, poinformował, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma powodu do paniki. Podobne stanowisko zajął burmistrz Civitavecchi.

- Wszystkie przewidziane protokoły są przestrzegane, a my będziemy stale monitorować sprawę” - powiedział Ernesto Tedesco.

Polityk zapewnił na Facebooku, że jest w stałym kontakcie ze służbą zdrowia i władzami morskimi, które podjęły natychmiastowe działania.

Uciekinier z laboratorium, który wkrótce zawędruje do Polski? Siedem rzeczy, które trzeba wiedzieć o nowym koronawirusie z Chin

Kolejne linie lotnicze ograniczają połączenia z Chin. Pasażerka "wydostała się" LOT-em

Koronawirus w Europie. Minister zdrowia: "Nie zalewajmy oddziałów zakaźnych zwykłymi infekcjami"