W Georgii stracono więźnia skazanego za zabójstwo. Egzekucję próbowały zablokować jego dzieci

Władze stanu Georgia poinformowały w komunikacie, że Donnie Cleveland Lance został stracony zgodnie z prawem w środę o godz. 21.05 czasu lokalnego. Mężczyzna nie poprosił o ostatnią modlitwę, nie wygłosił też żadnego oświadczenia. Wstrzyknięto mu substancję o działaniu nasennym i uspokajającym, wykorzystywaną w Stanach Zjednoczonych do przeprowadzania kary śmierci.

Mężczyzna został skazany w 1999 r. za zabicie swojej byłej żony i jej partnera. Kobieta została śmiertelnie pobita, a jej partner - zastrzelony. Śledczy wskazywali, że dowody przeciwko skazanemu "choć poszlakowe, były przytłaczające".

Jak podaje portal Wsbtv.com, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jeszcze w środę odrzucił apelację Lance'a. Mężczyzna twierdził m.in., że w jego sprawie ława przysięgłych została wybrana nieprawidłowo. Prawnicy mężczyzny argumentowali dodatkowo, że ławnicy nie zdawali sobie sprawy z tego, że w przeszłości doznał uszkodzenia mózgu i znajduje się na granicy niepełnosprawności intelektualnej.

Wyrok śmierci wykonany

Zablokowania egzekucji domagali się córka i syn skazanego, apelując do władz stanu o akt łaski. Według Wsbtv.com, rodzeństwo spędziło wiele miesięcy prosząc o przeprowadzenie badań DNA, które potwierdziłyby, że mężczyzna rzeczywiście jest winny zabójstwa ich matki. Córka i syn przekonywali, że kobieta nie chciałaby, by Lance został stracony.

- Nie wyobrażam sobie, by jakakolwiek matka chciała, by to się stało. Pozwólcie nam zatrzymać naszego tatę - mówił syn mężczyzny w rozmowie z "The Atlanta Journal-Constitution".

Od przywrócenia kary śmierci w stanie Georgia w 1976 r. przeprowadzono egzekucję na 74 mężczyznach i jednej kobiecie. Obecnie na wykonanie wyroku oczekuje w tym stanie 41 mężczyzn i jedna kobieta.