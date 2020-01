Armatki wodne, granaty z gazem łzawiącym, a na koniec stracie policji ze strażakami protestującymi w Paryżu

Jak podaje euronews.com według paryskiego departamentu policji starcia były spowodowane tym, że kilku protestujących odłączyło się od głównej manifestacji. Wtedy też strażacy mieli próbować przełamać bariery ustawione przez policję. - Poszanowanie zasad dotyczy wszystkich, bez względu na charakter wydarzenia - napisano na stronie policji publikując nagranie z protestu.

Na początku protestu ubrani w kaski i mundury ochronne strażacy maszerowali od Placu Republiki, a później także głównymi ulicami miasta. Podczas manifestacji strażacy odpalali race oraz petardy - część z nich rzucając w kierunku policji. Funkcjonariusze z kolei tłumili demonstrację przy użyciu gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Klęczący strażacy przed kolumną policji zostają obrzuceni granatami z gazem łzawiącym. Francuzi krytykują reakcję policji

Na jednym nagraniu widać kolumnę policji, przed którą klęczą strażacy. Manifestujący mają odpalone race i flagi, w pewnym momencie jedna z rac trafia między strażaków a policję. Wtedy też w kierunku protestujących funkcjonariusze wyrzucają kilka pojemników z gazem łzawiącym. Autor nagrania napisał, że w wyniku tego działania kilku strażaków wymagało pomocy medycznej.

Udostępniane w mediach społecznościowych nagrania pokazują policjantów i strażaków, którzy kilkukrotnie starli się podczas manifestacji w Paryżu. Funkcjonariusze użyli przeciwko strażakom pałek i gazu łzawiącego. Jak podaje "The Guardian" nie jest to pierwszy przejaw "nieuzasadnionej przemocy policji" stosowanej podczas demonstracji we Francji. W zeszłym roku do podobnej mocnej reakcji policji dochodziło podczas protestów antyrządowych tzw. Żółtych Kamizelek. Po tych manifestacjach zgłoszonych zostało ponad 200 nadużyć związanych z postępowaniem policji: jeden z manifestujących miał stracić wzrok po użyciu przez funkcjonariuszy gazu łzawiącego. Mimo tego przez wiele miesięcy rząd bronił działań policji.

Francuski minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner ogłosił w tym tygodniu, że Francja zrezygnuje z użycia jednego gatunku granatów z gazem łzawiącym używanych przez policję prewencyjną. Wszystko z powodu obrażeń, które zgłaszali protestujący. Granaty z gazem używane przez policję zawierają 25 gramów wysoko wybuchowego TNT - wybuch aktywuje gaz łzawiący, a dodatkowo emituje dźwięk porównywalny przez ekspertów do natężenia dźwięku startującego samolotu. Francja jest jednym krajem Unii Europejskiej, która używa tak mocnych granatów z gazem łzawiącym.

Strażacy organizują protesty we Francji od ponad sześciu miesięcy, domagając się polepszenia warunków pracy i zwiększenia wynagrodzenia. Manifestacje są organizowane pomimo tego, że podobnie jak inne służby ratownicze we Francji, strażacy nie mają prawa do strajku.