Pożary w Australii. Strażacy opublikowali wstrząsające nagranie. "Dzień zamienia się w noc".

milorex10 21 minut temu Oceniono 5 razy -3

Może by ktoś wreszcie napisał prawdę o tych pożarach. Podobno większość tych pożarów to podpalenia, które w warunkach lata, wyschniętego buszu i bardzo wysokich temperatur przekształcały się w ogromne, pozbawione możliwości ugaszenia obszary niemożliwego ognia. Ciekawy jestem, czy w tym wszystkim nie było udziału tak zwanych "ekologów". Część z nich pod płaszczykiem ochrony środowiska wyrządza naszej planecie wiele zła. Inna część tak zwanych ekologów w postaci różnych cwanych dziennikarek "Rusinek" robi ludziom wodę z mózgu, odwracając uwagę od prawdziwych sprawców nieszczęścia klimatycznego, którym są w dużej części celebryci, konsumujący ogromne ilości wszelkiego dobra i namawiający do tej konsumpcji.