Bunt strażaków we Francji. Domagają się podwyżek, w proteście dwóch podpaliło swoje mundury

Ktoś, kto rozpoczyna otwartą wojnę ze strażakami, jest albo idiotą, politycznym samobójcą. Bo strażak, to jest zawód zaufania publicznego, który w KAŻDYM państwie ZAWSZE stoi na jednym z najwyższych miejsc. I to bez względu na ustrój czy sytuację ekonomiczną Państwa.



Przerabialiśmy to i my, kiedy w latach 70-tych, z powodu żenująco niskich zarobków, 3/4 kadry zawodowej straży pożarnej, stanowić MUSIELI poborowi, wcielani na 3 lata w ramach zastępczej służby wojskowej. Bo pensje były tak "wysokie", nie interesowały nawet chłoporobotników, a jaki był wówczas poziom tej formacji, wiedzą jedynie znający ją z bliska.

Dlatego po 1989 roku powołując Państwowa Straż Pożarną, postanowiono tego błędu więcej nie powtarzać. Niestety trwało to jedynie do czasu, gdy zaczęto mówić o "przywilejach" i ich likwidacji. I w policji oraz w wojsku czy SOP, "efekty" tej polityki już widać. Straż pożarna, jeszcze się jakoś trzyma, hoc jak długo, to tego nikt nie wie....