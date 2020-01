Kolejne linie lotnicze ograniczają połączenia z Chin. Pasażerka "wydostała się" LOT-em

Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa z Wuhan wzrosła do 170 osób, zakażonych jest ponad siedem tysięcy. Chiny wprowadziły poważne ograniczenia w transporcie wewnątrz kraju, szczególnie w rejonie ogniska wirusa.

Kryzys dotyka też podróżnych z innych stron świata, którzy latają do lub z Chin. Jak podaje CNN, niektóre linie lotnicze zawieszają lub ograniczają połączenia z chińskimi lotniskami. Liczbę lotów zmniejszą m.in. amerykańskie United Airlines i American Airlines, azjatyckie Air Asia i Cathay Pacific. British Airways zawiesiło wszystkie bezpośrednie loty do Chin od 31 stycznia w celu "oceny sytuacji". Lufthansa zawiesiła loty do 9 lutego. Linie tłumaczą odwoływane części lotu m.in. znacznym spadkiem obłożenia.

Poza regionami szczególnie dotkniętymi epidemią - przede wszystkim prowincją Hubei - nie wprowadzono środków, które całkowicie uniemożliwiałyby poruszanie się. Wciąż można latać do i z Chin. Ograniczenia połączeń i środki bezpieczeństwa mogą to jednak utrudniać. Na Twitterze pojawiła się porada, jak "wydostać się" z Chin korzystając z "mniejszych" linii lotniczych. Jej autorka zilustrowała ją zdjęciem samolotu PLL LOT. Zwrócił na to uwagę korespondent Polskiego Radia w Chinach, Tomasz Sajewicz. "Na TT pojawiła się instrukcja jak wyjechać z Chin, z LOT-em i naszym krajem w roli głównej" - napisał.

LOT i Lotnisko Chopina współpracują ze służbami sanitarnymi

Wysłaliśmy do LOT-u pytania, czy rozważa ograniczenie lub zawieszenie połączeń w związku z epidemią koronawirusa i czekamy na odpowiedź. Wcześniej w odpowiedzi na zapytanie Next.Gazeta.pl Michał Czernicki, p.o. rzecznika prasowego PLL LOT poinformował, że przewoźnik jest w stałym kontakcie z Główną Inspekcją Sanitarną (GIS), Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MSZ), monitoruje też sytuację na polskim i zagranicznych lotniskach.

- Na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiologiczną na świecie, także podczas rejsów wykonywanych w rejonie azjatyckim. Zwracamy szczególną uwagę na ewentualne objawy chorobowe u pasażerów nie tylko na lotniskach, ale także na pokładach naszych samolotów - powiedział Czernicki.

Także Lotnisko Chopina informowało już, że współpracuje z GIS-em, SANEPID-em, przewoźnikami i służbami. W związku z specjalnymi środkami bezpieczeństwa pasażerowie podróżujący z Chin otrzymują specjalne formularze lokalizacyjne, a osoby, które wykazują objawy chorobowe, są badane przez personel medyczny lotniska.