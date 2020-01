Rosja. Ponad pół tysiąca rybaków uwięzionych na gigantycznej krze. Weszli na lód mimo ostrzeżeń

Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek 28 stycznia około godziny 8:30 czasu moskiewskiego. Od wyspy Sachalin położonej na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Rosji oderwała się gigantyczna tafla lodu. Niestety, w tym czasie znajdowało się na niej ponad 500 rybaków-amatorów. Lód odsunął się od lądu o ok. 7 metrów.

Rosja. Rybacy chcieli przepłynąć szczelinę na krze. Musiały interweniować służby

Niektórzy rybacy próbowali wyjść z opresji samodzielnie i wsiedli na mniejsze kry, aby przepłynąć na nich na drugi brzeg, używając lodu jak łodzi. To nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. "Upór jest pierwszą oznaką głupoty" - skomentował tę sytuację autor poniższego nagrania.

Konieczna była interwencja służb. Rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych informuje, że akcja ratunkowa trwała ok. 7 godzin i brało w niej udział kilkadziesiąt osób. Aby uratować rybaków, wykorzystano także trzy łodzie i poduszkowiec. Żadna osoba nie wymagała pomocy medycznej.

Rybacy weszli na lód wbrew zdrowemu rozsądkowi. Tego dnia do mieszkańców Sachalina wysyłane były SMS-y informujące o tym, że warunki atmosferyczne są niesprzyjające, a wiatr i przypływ mogą powodować, że lód na wodzie będzie się łamał.