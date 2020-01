Rośnie liczba ofiar koronawirusa. W ciągu doby przybyło 1700 zakażonych. Pierwszy przypadek w Finlandii

Dotychczas kilkadziesiąt przypadków koronowirusa stwierdzono w kilkunastu - poza Chinami - krajach, między innymi w Azji, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i Finlandii. Linie lotnicze zawieszają lub zmniejszają liczbę bezpośrednich lotów do Chin.

REKLAMA

Kolejne ofiary koronawirusa. Dotarł do Finlandii

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaapelowała do rządów wszystkich państw, także tych, w których nie stwierdzono jeszcze przypadków nowego koronawirusa, aby były gotowe do odpowiednich działań. - Cały świat musi być teraz w gotowości - powiedział na specjalnej konferencji w Genewie Michael Ryan, dyrektor w WHO. Przyznał, że jest pod wrażeniem dotychczasowych działań chińskich władz. Ryan poinformował, że wskaźnik śmiertelności wynosi ok. 2 proc., ale podkreślił, że to bardzo wstępne szacunki. W Chinach liczba zakażonych koronawirusem już przekroczyła liczbę zakażonych wirusem SARS podczas epidemii w latach 2002-2003.

>>> Czy jesteśmy gotowi na walkę z koronawirusem? Światowe ryzyko dla zdrowia i gospodarki

Dwóch mężczyzn z podejrzeniem koronawirusa trafiło do szpitala w Gdańsku. Przylecieli z Amsterdamu, wcześniej byli w Szanghaju. Stwierdzono u nich podwyższoną temperaturę i ogólne złe samopoczucie. Umieszczono ich w izolatkach. Przebywająca w Gdańsku wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko powiedziała, że mężczyźni zostali skierowani do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Ich stan jest dobry. Wobec tych pacjentów są stosowane wszystkie procedury zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Również w Łodzi do szpitala trafił mężczyzna z podejrzeniem zakażenia groźnym wirusem.

Łukasz Szumowski: Bądźmy rozsądni

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w Polsce nie ma potwierdzonego zakażenia koronawirusem z Wuhan. Szef resortu apelował o rozsądek. - Bądźmy rozsądni, bo jeżeli zalejemy zwykłymi infekcjami oddziały zakaźne, wtedy ci pacjenci, którzy naprawdę tych oddziałów potrzebują, mogą mieć poważne problemy - powiedział Szumowski. Profesor Lidia Brydak, kierowniczka Krajowego Ośrodka ds. grypy w rozmowie z Gazeta.pl także wypowiadała się w uspokajającym tonie. - Po pierwsze - nie panikujmy. Higiena przede wszystkim. Kluczowe jest bardzo częste mycie rąk - nie żadnymi wynalazkami, tylko po prostu mydłem - stwierdziła.