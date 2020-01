Koronawirus w Europie. Komisja Europejska uruchomiła Mechanizm Obrony Ludności

Wniosek o udzielenie pomocy przy ewakuacji obywateli z Chin złożyła do Komisji Europejskiej Francja. Instytucja europejska zareagowała, udzielając wsparcia konsularnego dla obywateli Unii Europejskiej i pokrywając część kosztów transportu z Chin do Europy.

Komisarz KE: "Unia Europejska nie zapomina o potrzebujących obywatelach"

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarcic powiedział, że Unia Europejska nie zapomina o potrzebujących obywatelach, bez względu na to, w której części świata się znajdują.

- Za pośrednictwem naszego unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zostaną zmobilizowane dwa samoloty w celu repatriacji obywateli UE z obszaru Wuhan do Europy. Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego w UE działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i pozostaje w stałym kontakcie z państwami członkowskimi, delegaturami UE w regionie i ambasadą Chin w Brukseli. W razie potrzeby można zmobilizować dalsze wsparcie UE - powiedział Janez Lenarcic

Stella Kyriakides, komisarz odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, podkreśliła, że Komisja Europejska jest gotowa wesprzeć państwa członkowskie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV zarówno poza Unią Europejską, jak i wewnątrz niej.

- Będziemy nadal ściśle monitorować sytuację z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i utrzymamy bliski kontakt z naszymi państwami członkowskimi - zapewniła Stella Kyriakides

Komisja Europejska współfinansuje transport Europejczyków z Chin

Unia Europejska współfinansuje koszty transportu obywateli państw członkowskich z Chin. Pierwszy samolot z Wuhan do Francji wyleciał dzisiaj rano. Na jego pokład wsiadło ok. 250 Francuzów. Komisja Europejska zapowiada, że z Chin wyleci także drugi samolot z obywatelami różnych krajów Unii Europejskiej. Będzie nim podróżować ok. 100 osób. Lot ten ma zostać zrealizowany jeszcze w tym tygodniu.

"Na tym etapie tylko zdrowi i bezobjawowi obywatele będą uprawnieni do podróżowania. Centrum reagowania kryzysowego UE pozostaje w stałym kontakcie z rządami państw członkowskich w celu koordynowania przyjazdów i ewentualnych okresów kwarantanny" - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Czym jest Mechanizm Ochrony Ludności?

Mechanizm Ochrony Ludności Unii Europejskiej ma na celu zacieśnienie współpracy między różnymi krajami w celu zapobiegania, gotowości i reagowania na różnego rodzaju katastrofy. Gdy skala zagrożenia przytłacza możliwości reagowania danego kraju, może on poprosić o pomoc. Kiedy uruchamiany jest Mechanizm Ochrony Ludności, Komisja Europejska koordynuje działania pomiędzy różnymi krajami i instytucjami i pokrywa co najmniej 75 proc. kosztów transportu lub/i wdrożeń operacyjnych.

