Izrael i Palestyna. Miała być "umowa stulecia", są zamieszki. Kraje arabskie o pomysłach Trumpa: "Zdrada, kradzież"

tbernard pół godziny temu Oceniono 12 razy 4

Propozycje Trumpa oprotestowała również Turcja, która w umowie dopatruje się próby "kradzieży ziemi palestyńskich".



Przecież Turcja położona jest na skradzionych ziemiach bizantyjskich. USA na skradzionych ziemiach prawdziwych Amerykanów, Rosja to nawet szkoda gadać. Ziemia jest tak na prawdę tych, którzy potrafią prawo własności udowodnić z bronią w ręku przekonując oponentów, że jest się w stanie uśmiercić więcej osób mających inne zdanie i jak oponent nadal będzie sobie rościć jakieś pretensje do spornych ziem, to może dojść do sprawdzenia, kto faktycznie sprawniej uśmierca.

A paragrafy, traktaty, papiery i jakieś magiczne zaklęcia z hasełkami typu prawo to ściema. Po prostu nawet mordercom (no powiedzmy, że za wyjątkiem totalnych wykolejeńców) w końcu mordowanie się nudzi i chcą zrabowanym zasobom nadać jakieś formy legalizacji, aby potomstwo już odziedziczyło na czysto bez ryzyka wykrwawiania się.