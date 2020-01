Koronawirus. RMF FM: Problemy z ewakuacją Polaków z Wuhan. Nie chcą odbyć kwarantanny

art_102 3 godziny temu Oceniono 53 razy 47

Jak część nie chce sie poddać kwarantannie, to niech w Chinach zostanie. Ich wybór.



jak wazna jest kwarantanna i jakie bzdury mówi Przydacz z MSZ, już dziś wiadomo.

" wiceszef MSZ Marcin Przydacz podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że żaden z polskich obywateli przebywających w Wuhan nie wykazuje oznak zarażenia koronawirusem. - Żadna z tych osób nie jest chora."



Za stwierdzenie, że "żadna z tych osób nie jet chora" powinien beknąć, bo jest to skrajnie nieodpowiedzialne.

Właśnie w Niemczech w Bawarii zachorował Niemiec, który nigdzie nie wyjeżdżał, a wirusem zaraził się od "zdrowej" Chinki.

Przyjechała na spotkanie szkoleniowe w oddziale w Niemczech. Zraziła kolegę, sama zachorowała dopiero po powrocie do Chin. Czyli była zarazona już w momencie wyjazdu z Chin do Niemeic, ale nie była tego świadoma, Nie miąla żadnych objawów, temperatury - była "zdrowa". I ta "zdrowa" osoba mogła zarazić dziesiątki osób po drodze. pasażerów dwóch samolotów, metra, przechodniów i inncy cz lonków zespołu. To się dopiero okaze....

Niech wiec facet z MSZ nie pieprzy głupot i nie wydaje diagnozy....