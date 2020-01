"Stoimy wobec zagrożenia". Dyskusja o Polsce w Radzie Europy. Gasiuk-Pihowicz: Czuję się zawstydzona

minio30 4 godziny temu Oceniono 39 razy 25

Któż to broni polskiej sprawy w PE? Poseł Tarczyński w futrze z jenota, który w wannie robił sobie zdjęcia?Poseł z biednego świętokrzyskiego...a w jakim to języku się ten mędrzec wypowiedział? A koleżanki- Zalewska - ta co mówiła, że Jedwabnym to nie Polacy Żydów mordowali, a może Szydło- co gębę darła, że nagroda za kłamstwo i nieróbstwo jej się należała