Japonia. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem u osoby, która nie była w Chinach

karolhenryk 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

Może pierwszy chronologicznie, ale ja najpierw usłyszałem o tym Niemcu. Tym bardziej, że to u nas, u sąsiadów. On również nie był w Chinach. Brał tylko udział w szkoleniu w Niemczech, które prowadziła Chinka z Szanghaju. Ona, prowadząc to szkolenie, nie miała jeszcze objawów, zachorowała dopiero gdy wracała do Chin. Co ważne ona była z Szanghaju, nie Wuhan, ale przed jej przyjazdem do Niemiec odwiedziła ją rodzina z Wuhan.

Tak więc wirus się roznosi łańcuszkiem.