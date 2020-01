Śmierć podczas konkursu jedzenia ciast. 60-latka nie żyje

Konkurs jedzenia ciast, podczas którego doszło do tragedii, odbywał się w nadmorskim mieście Hervey Bay w stanie Queensland. Zawody organizowane były w jednym z hoteli z okazji Dnia Australii. Święto to obchodzone jest co roku w dniu 26 stycznia i upamiętnia założenie pierwszej stałej osady w Australii przez kapitana Arthura Phillipa.

Australia. 60-latka zmarła w szpitalu. Hotel złożył kondolencje jej rodzinie

W konkursie jedzenia ciast, w którym brała udział 60-latka, uczestniczyło wiele osób. Stół, przy którym odbywały się zawody, otoczony był tłumem kibiców. Z relacji naocznych świadków wynika, że 60-letnia kobieta dostała ataku jedząc deser lamington. Kiedy się zakrztusiła, personel baru udzielił jej pierwszej pomocy i przeprowadzał resuscytację do momentu, gdy na miejsce dojechała karetka. Ratownicy medyczni zabrali kobietę do szpitala, ale nie udało się jej uratować - relacjonuje CNN.

Beach House Hotel, w którym doszło do tragedii, wydał oświadczenie. Obsługa złożyła kondolencje rodzinie i bliskim zmarłej kobiety i podziękował służbom ratowniczym za niesioną pomoc.