Rośnie bilans ofiar koronawirusa: zmarło już ponad 100 osób. Chiny zamykają największe atrakcje

Dostępna w necie jest aktualizowana mapa z danymi dotyczacymi zarazen (Coronavirus 2019-nCoV by Johns Hopkins CSSE), ale gazeta nie pozwala na wstawienie linka.

Wg wykresu, co około 3 dni podwaja się liczba chorych. Na razie to niecałe 5 tys ludzi, ale jesli tempo zarażeń nie spadnie, za miesiąc to mogą byc miliony. W momencie gdy w odcietych miastach skoncza sie zapasy zywnosci, wody i lekarstw co zmusi ludzi do wyjscia z domów w ich poszukiwaniu, sytuacja jeszcze bardziej sie skomplikuje.