Ostrzeżenie Turskiego przed "drepczącym Auschwitz" trafiło do światowych mediów. Cytują jego wystąpienie

Przejmujące wystąpienia ocalałych z obozu zagłady w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz są opisywane nie tylko przez polskie, ale też światowe media. Często przywoływane jest przemówienie Mariana Turskiego, w którym apelował do młodych pokoleń przede wszystkim o to, by nie były obojętne na wiele możliwych zagrożeń. Turski przestrzegał też:

Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się (...).

Najmocniej wybrzmiał natomiast finał jego przemówienia, w którym przestrzegał przed obojętnością wobec władzy, która "narusza umowy społeczne".

Turski dodał od siebie, by być wiernym "jedenastemu przykazaniu", o którym mówił:

Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie jak na was, jak na waszych potomków, "jakiś Auschwitz", nagle spadnie z nieba.

Zagraniczne media o 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz i wystąpieniu Turskiego

"The Guardian" w tekście o uroczystościach wspominał właśnie Turskiego i jego "11 przykazanie", krótko opisano też jego historię i przytoczono obszerne fragmenty jego wystąpienia. Także słowom Batszewy Dagan, innej ocalałej, poświęcono kilka akapitów.

Najczęściej jednak szeroko cytowano wystąpienie Turskiego: zrobiły to "New York Times", "Washington Post", "Time" czy "New York Post". Sporo miejsca poświęcono Turskiemu także na stronach telewizji France24, a stacja udostępniła całe jego wystąpienie w sieci.

"New York Times" zwrócił uwagę na to, jak niewielu ocalałych jeszcze żyje i może opowiadać o horrorze Holokaustu:

Piętnaście lat temu około 1,5 tysiąca ocalałych pojawiło się na uroczystościach. W tym roku było ich około 200, dla wielu to prawdopodobnie ostatnia wizyta.