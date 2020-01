Szwecja. "Fałszywy oficer" służył w armii 18 lat. Pracował w wywiadzie i w NATO

Historia "fałszywego oficera" wstrząsnęła Szwecją. Ujawnił ją dziennik "Dagens Nyheter". Z ustaleń dziennikarzy wynika, że mężczyzna, który przez 18 lat piął się po szczeblach kariery w szwedzkim wojsku, użył sfałszowanych dyplomów, aby dowieść, że ukończył program szkolenia oficerów Szwedzkich Sił Zbrojnych i ma wyższe wykształcenie. W rzeczywistości został wydalony ze szkoły oficerskiej w Enkoping w 1999 roku.

Szwecja. Mężczyzna, który oszukał wojsko, nie rozpowszechniał niejawnych informacji

"Fałszywy oficer" zbudował swoją karierę na kłamstwie. Wyjeżdżał na misje do Kosowa i do Afganistanu, następnie awansował do rangi majora, a w 2012 roku został wysłany do dowództwa strategicznego NATO. Mężczyzna współpracował także ze szwedzkim wywiadem, a gdy pracował w NATO, był odpowiedzialny z kontakt z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji. Pracował także w dowództwie szwedzkiej straży przybrzeżnej, a w ostatnim czasie został skierowany na misję ONZ do Mali - relacjonuje Wirtualna Polska.

Najwyższy dowódca szwedzkich sił zbrojnych Micael Byden poinformował, że nic nie wskazuje na to, że zatrzymany mężczyzna rozpowszechnił jakiekolwiek niejawne informacje. W ubiegły czwartek poinformował Komisję Obrony szwedzkiego parlamentu o wewnętrznym dochodzeniu w tej sprawie - relacjonuje "New York Post". NATO nie skomentowało zaistniałej sytuacji.

Szwecja nie jest członkiem NATO, ale zbliżyła się do Sojuszu Północnoatlantyckiego po aneksji Krymu przez Rosję. W 2016 roku szwedzki rząd ratyfikował umowę, dzięki której Szwecja stała się tzw. państwem-gospodarzem NATO, umożliwiając Sojuszowi łatwiejsze działanie na terytorium Szwecji.