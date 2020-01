Matka i trójka dzieci przez 34 dni błądzili po amazońskiej dżungli

normalny10 pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Do poprawności języka polskiego mi daleko. GW co rusz pobija w tej dziedzinie swoje poprzednie rekordy - taki to wyraz swoistego szacunku do języka polskiego i do tych co GW czytają. Nie z treści, ale z prymitywnej lumpenproletariackiej pisowni jedynie wrażenia zażenowania i niesmaku zostają !