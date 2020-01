Koronawirus coraz bliżej Polski, dotarł do Niemiec. W Bawarii potwierdzono pierwsze zachorowanie

Niemcy to drugi kraj w Europie, gdzie odnotowano przypadek zakażenia koronawirusem. Wcześniej stwierdzono go tylko we Francji. Informacje na ten temat potwierdziło w nocy z poniedziałku na wtorek ministerstwo zdrowia Bawarii, gdzie znaleziony został chory. Mężczyzna w powiecie Starnberg został zakażony nowym koronawirusem - poinformował rzecznik resortu. Pacjent znajduje się pod obserwacją w izolatce.

Mniej więcej w tym samym czasie unijni eksperci ds. Bezpieczeństwa Zdrowia spotkali się po raz trzeci od wybuchu epidemii.

Na spotkaniu eksperckim Komisja Europejska zaapelowała do unijnych krajów, by nadal dostarczały szczegółowe informacje o wprowadzonych środkach bezpieczeństwa w walce z epidemią, w tym o kontrolach przeprowadzanych na lotniskach.

Koronawirus z Wuhan - ponad cztery tys. zarażonych w Chinach

W Chinach zakażonych nowym koronawirusem jest ponad cztery tysiące osób, a ponad sto zmarło. W całych Chinach obowiązuje zakaz przemieszczania się i wyjazdów zagranicznych zorganizowanych grup. W wielu miastach zawieszono transport autobusów kursujących między prowincjami. Ponad 50 milionów osób w prowincji Hubei, która jest epicentrum zarażeń, objętych jest kwarantanną.

Pierwsze objawy zakażenia koronawirusem z Wuhan są podobne do objawów grypy. Pojawiają się wysoka gorączka, ból głowy, ból gardła i kaszel, uczucie wyczerpania, brak apetytu oraz trudności w oddychaniu.

Choroba jest niebezpieczna przede wszystkim dla tych, którzy mają zaburzenia odporności, dla osób starszych, dla osób leczonych onkologicznie. Wirus przenosi się z człowieka na człowieka, możliwe jest też zarażenie się poprzez kontakt ze zwierzętami oraz spożywanie mięsa i owoców.