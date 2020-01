Katastrofa samolotu w Afganistanie. Wojsko USA potwierdza, że to amerykańska maszyna

Robienie dobrej miny do złej gry. Polska jest zbyt małym graczem, by Putin kroil swoją politykę pod tym kątem. Naromiast w efekcie mamy pokazanie mimochodem , że w wyniku jednej wypowiedzi prezydenta Rosji na konferencji prasowej, Prezydent RP "wylatuje" z grona 60 liderów świata w obawie co tenże Putin powie w Jerozolimie. Jakby to było głównym tematem a nie ofiary Oświęcimia, do tego głównie obywatele Polski. Jakby nie można było ewentualnie zademonstrować w razie potrzeby inaczej swojego stanowiska. W tym świetle wyważone przemówienie Putina pod nieobecnosc AD w Jerozolimie to jego dodatkowy "punkt", bo podkreśla malostkowosc AD i wrażenie w świecie, że sami sobie stwarzamy problemy tam gdzie ich nie ma. Podważa to wiarygodność wszelkich kolejnych wystąpień polskich polityków, także w naprawdę istotnych a nie symbolicznych sprawach. Jeśli to ma być sukces czy nawet prawidłowe zachowanie, to... Śmichu warte niestety