Niemcy. Ciężarówka zmiażdżyła Polaka w sortowni paczek

*Ciężarówka zmiażdżyła CZŁOWIEKA w sortowni paczek. Co to w ogóle jest za informacja, że Polak? I to jeszcze w Niemczech? Czy media na zachodzie też mają taką fiksację? W The Times piszą, że ANGLIK WPADŁ POD SAMOCHÓD W POLSCE? No bez jaj, to żenujące jest.