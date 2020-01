Katastrofa samolotu w Afganistanie. Nieoficjalnie: Należał do armii Stanów Zjednoczonych

makkeda 15 minut temu 0

W Afganistanie rozbił się samolot Northrop Grumman E-11 (lotniczy punkt łączności.

Będzie chyba grubo bo US DoD milczy. Talibowie twierdzą, że zestrzelili, ale wygląda, że jeśli nawet to maszyna w kontrolowany sposób lądowała przymusowo na polu. Załoga z kokpitu rzekomo nie żyje, ale zapewne byli jeszcze operatorzy w przedziale zadaniowym.

Samolot to dokładnie E-11A BACN (Battlefield Airborne Communications Node), czyli przebudowany na latający węzeł łączności Bombardier Global 6000, jeden z czterech użytkowanych przez siły USA. Będzie im się ten sułtan Sulejman długo jeszcze czkawką odbijał . ps. a w Polskiej TV podśmiechujki z Irańczyka który nie trafił w pas.

Ameryki nie umierajot; Info z AvHerald. Jednoczesna awaria obu silników.

We were in same frequency when they declared Mayday to Kabul control. They declared mayday due to both engines faillure, and descended fl320 initially, and told proceeding Kandahar Airport. Their callsign was something like Lot01. Atc asked them pob and distance they can glide , couldnt get answer. --- TO BYŁA RAKIETA PLOT