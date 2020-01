Afganistan potwierdza katastrofę samolotu. Sprawę bada amerykańskie wojsko

Do katastrofy samolotu doszło we wschodniej części Afganistanu na terytorium kontrolowanym przez talibów. Maszyna stanęło w ogniu. Nie ma informacji na temat tego, ile osób było na pokładzie, a także czy był to samolot pasażerski, czy wojskowy. Z wcześniejszych informacji wynikało, że maszyna należała do linii Ariana Afghan Airlines. Prezes tej firmy tym doniesieniom zaprzeczył.

Katastrofa samolotu w Afganistanie

Rzecznik gubernatora prowincji Arif Noori potwierdził, że do katastrofy doszło ok. 13.10 czasu lokalnego (ok. godz. 10 naszego czasu) w dystrykcie Deh Yak, ok. 130 kilometrów na południowy zachód od Kabulu.

Jak podaje agencja Associated Press, doniesienia o katastrofie bada amerykańskie wojsko. Agencja wskazuje, że z materiałów publikowanych w mediach społecznościowych może wynikać, iż był to Bombardier E-11A wykorzystywany przez amerykanów. Są to jednak informacje niepotwierdzone.

