Nieplanowane lądowanie samolotu LOT. Pasażerka była agresywna, a w maszynie odkryto usterkę

Samolot należący do Polskich Linii Lotniczych LOT lecący z Warszawy do Nowego Jorku wystartował w niedzielę wieczorem. Podczas rejsu jedna z pasażerek zaczęła zachowywać się nietypowo. Była bardzo pobudzona, a chwilami także agresywna. Stan pasażerki zaczął się pogarszać i zagrażał jej życiu oraz zdrowiu, dlatego kapitan zadecydował, że wyląduje na najbliższym lotnisku. Był nim port lotniczy w Keflaviku na Islandii - relacjonuje portal kontakt24.tvn24.pl.

Kłopoty samolotu LOT. Po lądowaniu na Islandii zauważono usterkę

Samolot LOT-u wylądował na Islandii około godziny 22 czasu polskiego. Agresywna pasażerka została przekazana lokalnym służbom medycznym. W międzyczasie okazało się, że doszło do usterki zaworu zrzutu paliwa, który wykorzystywany jest podczas sytuacji awaryjnych. Zadecydowano, że zanim maszyna znów wystartuje, usterkę trzeba naprawić.

Pasażerowie pechowego lotu z Warszawy do Nowego Jorku zostali skierowani do hoteli. Przewoźnik zaproponował im podróż alternatywnymi rejsami do celów ich podróży.